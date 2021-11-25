Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, kendi evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son düdüğünün çalmasıyla taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

“SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR”

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.

AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

Kartal'ın yüzü gülmüyor: Beşiktaş Ajax'a boyun eğdi Temsilcimiz Ghazzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Oyuna giren Sebastien Haller 15 dakikada bulduğu iki golle Kartal'ı yıktı. Beşiktaş beşinci maçında da puansız kaldı ve Avrupa’ya veda etti.

Beşiktaş evindeki son maçta da puan alamadı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağup oldu.

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku Beşiktaş, sol uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.