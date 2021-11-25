Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Marsilya maçını takip etmeye gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. Canuti, sosyal medya hesabından paylaştığı karede, aslan heykelinin üstüne oturup, "Galatasaray'ın aslanını evcilleştirdim" notu paylaştı.

TÜRKÇE ÖZÜR DİLEDİ

Fransız gazeteci, Türkçe özür mesajı paylaştı. Canuti, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı. Ancak taraftarlar kabul etmedi. Canuti'nin akreditasyonu iptal edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELİYOR

Galatasaraylı taraftarlar Canuti'nin sosyal medya hesabını ablukaya aldı. Taraftarlardan tepkiler üst üste gelirken, Fransız gazeteci sosyal medyada ablukaya alındı.

İşte gelen bazı taraftar mesajları;

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