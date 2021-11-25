UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 25 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
4' Taylan'nın hatasında topu kazanan Dieng ceza sahasına girecek üzereyken Muslera kalesini terk etti ve topu uzaklaştırdı.
8' Feghouli'nin sağ kanattan ortasında savunmanın kale önünde yaptığı ters vuruşta kaleci topu son anda kontrol etti.
10' Feghouli'nin ceza sahası sağ çizgisinden içeri kestiği ortada kale önünde topla buluşan Diagne hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Diagne'nin şutunda top direkten döndü.
12' GOOOOOOOOLLLLLL! Cicaldau attı, skor 1-0. Marsilya'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Feghouli'nin araya pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cicaldau'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Alexandru Cicaldau
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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
MARSİLYA: Pau Lopez, Car, Saliba, Peres, Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Dieng, Lirola, Milik.