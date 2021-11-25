Türkiye Gazetesi

THY EuroLeague'in 12. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, misafir takıma 89-84 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 6. galibiyetini elde ederken sarı-lacivertli ekip ise 9. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Sreten Radovic xx, Saso Petek xx

Fenerbahçe Beko: Shayok xxx 18, De Colo xx 14, Henry xx 10, Vesely xx 13, Booker x 6, Melih Mahmutoğlu x, Tarık Biberovic x 6, Guduric x 9, Polonara x 8, Ahmet Düverioğlu x

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Anadolu Efes: Beaubois xx 7, Moerman x 6, Pleiss xxx 17, Micic xx 14, Simon xx 7, Larkin xxxx 25, Singleton x 5, Bryant x 2, Petrusev x 2, Dunston x 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 18-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-56 (Fenerbahçe lehine)Libya'da askeri mahkeme, Hafter hakkında idam kararı verdi

CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 THY EuroLeague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes THY Euroleague'de bugün başlayacak 12. hafta Türk derbisine sahne olacak. Saat 20.45'te başlayacak maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i misafir edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 3 galibiyeti bulunurken son şampiyon lacivert beyazlı ekibin ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes'ten Zalgiris Kaunas'a 34 sayı fark THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yendi.