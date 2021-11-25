THY EuroLeague'in 12. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, misafir takıma 89-84 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 6. galibiyetini elde ederken sarı-lacivertli ekip ise 9. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Sreten Radovic xx, Saso Petek xx
Fenerbahçe Beko: Shayok xxx 18, De Colo xx 14, Henry xx 10, Vesely xx 13, Booker x 6, Melih Mahmutoğlu x, Tarık Biberovic x 6, Guduric x 9, Polonara x 8, Ahmet Düverioğlu x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Anadolu Efes: Beaubois xx 7, Moerman x 6, Pleiss xxx 17, Micic xx 14, Simon xx 7, Larkin xxxx 25, Singleton x 5, Bryant x 2, Petrusev x 2, Dunston x 4
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 18-20 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 41-36 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-56 (Fenerbahçe lehine)Libya'da askeri mahkeme, Hafter hakkında idam kararı verdi

CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 THY EuroLeague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes THY Euroleague'de bugün başlayacak 12. hafta Türk derbisine sahne olacak. Saat 20.45'te başlayacak maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i misafir edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 3 galibiyeti bulunurken son şampiyon lacivert beyazlı ekibin ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes'ten Zalgiris Kaunas'a 34 sayı fark Anadolu Efes'ten Zalgiris Kaunas'a 34 sayı fark THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yendi.

 