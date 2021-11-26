Türkiye Gazetesi

Trabzonsporlu oyuncu Dorukhan Toköz, dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Hedeflerinden bahseden yıldız futbolcu “Sakatlığı atlattım çok şükür. Herkesin kariyerinde inişler çıkışlar olur. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Zorlu maçlar bizi bekliyor olacak. Takım olarak konsantre olmuş durumdayız. Burada şampiyon olup ondan sonra Avrupa’ya giderim inşallah” temennisinde bulundu.

Arkadaşlık süper

Eskişehir ve Beşiktaş’ta da sağ bekte görev aldığını hatırlatan Dorukhan “Benim için mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Bruno Peres sakatlanmıştı, Hoca’m öyle layık gördü orada oynattı. Buraya çabuk adapte oldum. Takımdaşlık, arkadaşlık üst düzeyde. Herkes bizim için şampiyonluk yakıştırması yapıyor ama biz ayaklarımız yere basarak mutlu sona ilerlemek istiyoruz” dedi.

Trabzonspor'un başarısının sırrı 'istikrar' Abdullah Avcı, 17 resmî maçın büyük bölümünde 14 oyuncuya daha çok şans verdi, sahaya sürdüğü isimlerden yüksek verim almasını bildi.

Trabzonspor istatistikleri altüst etti Trabzonspor, üç puanlı sistemde 13 hafta sonunda en yakın ‘büyük’ rakibine 10 puan fark atan ikinci takım oldu, şimdiden “Birinci belli, ikinci kim” dedirtti.