Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray grubun en dişli takımlarından Marsilya’yı 4-2 gibi net bir skorla devirerek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Lazio’nun da Moskova’yı yenmesiyle beraber asıl ödül olan liderin kim olacağı Roma’daki son karşılaşmaya kaldı. Temsilcimiz Lazio karşılaşmasında mağlup olmadığı takdirde son 16’ya adını lider olarak yazdıracak. Kötü senaryoda ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek bir takımla eşleşecek.

Forvet farkı

Dün Galatasaray’da bütün taşlar yerine oturmuş gibiydi. Taylan defansın önünde hem savunmada çok etkiliydi hem de attığı derinlemesine toplarla arkadaşlarını pozisyona soktu. Cicaldau, Berkan oyunun iki tarafında da vardı. Kanatlar işledi, bekler destek verdi. Belki de en önemlisi ileride forvetli oyun vardı. Evet belki Halil’in farklı meziyetleri var ama gerçek bir santrforun sahada olması çok daha agresif bir yapıya büründürdü Aslan’ı.



Galatasaray kendi evinde Marsilya'yı 4-2 geçerek gruptan çıkmayı garantiledi

Bildiğimiz Muslera!

Bu sezon hem Galatasaray forması hem de Uruguay Millî Takımı'nda gösterdiği performansıyla sık sık eleştirin merkezinde kaldı Muslera. Ancak dün özellikle ilk 45’te yaptığı kurtarışlarıyla kalede bildiğimiz Muslera vardı. Sarı kırmızılılar 1-0 öne geçtikten sonra Marsilya oyuna ortak olmak için bastırdığı sırada iki net kurtarış yapan kaptan, Cimbom için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi.

AVRUPA'DA TÜRK ATTI

Fatih Terim, Marsilya zaferi sevinci yaşıyordu ki PFDK'dan beş maç ceza açıklaması geldi. Cezanın maç öncesi moral bozukluğuna yol açmaması için sonrasına ertelendiği öğrenildi. F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim'e, hakaretten üç, soyunma odasına girerek tedbire uymaması sebebiyle de (takdiri indirim, 13. madde ile) iki maç ceza çıktı. Hoca'nın ayrıca bir maç kırmızı cezası var.

Avrupa'ya yakışıyoruz

Fatih Hoca, "Bu cezayla ilgili neyin, nasıl olduğunu anlatacağız. Avrupa'da kulüp bazında atılmadım. Bir kere İtalya'da atıldım, onu da Türk hakem (Orhan Erdemir) attı" sözlerini kullanırken Marsilya maçı için de, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Avrupa'ya yakışıyoruz. Lider bitirebiliriz. Roma'da Lazio ile maç zor ama kimseye gidip teslim olacak hâlimiz yok" dedi.

FEGHOULI: ÇOK MUTLUYUZ

Sofiane Feghouli maçın ardından, "Elhamdülillah. Şükür. Çok mutluyuz. Bu akşam güzel bir reaksiyon gösterdik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Galibiyet de çok önemliydi. Lazio'ya karşı deplasmanda süper bir maç olacak. Biz de bunu bekliyoruz" dedi.

KEREM GÜLDÜRDÜ

G.Saray'ın yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, "Derbide iyi oynayıp kaybetmiştik şimdi çok mutluyuz" derken, "Fatih Hoca'm bazen sol ayağımı eleştirir. Asisti sol ayağımla yapınca, "Gördünüz mü Hoca'm" dedim, aramızda bir gülüşme oldu" sözlerini kullandı.

Fransız gazeteciden skandal paylaşım! Galatasaray taraftarından tepki yağıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray evinde Marsilya ile karşılaşacak. Maçı takip etmeye gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, toplantı odasındaki aslan heykelinin üstüne oturup sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımı üzerine Galatasaray’lı taraftarlardan tepkiler üst üste geldi. Fransız gazeteci tekrar paylaşım yaparak Türkçe özür diledi ama Galatasaraylı taraftarlar kabul etmedi.

Galatasaray yönetiminin hakem isyanı sürüyor Başkan Burak Elmas, derbide sahadaki ve VAR’daki hakemlerin uygulamalarını görüntüler eşliğinde TFF’ye sunarak “Bunlar çifte standart değil mi” diye soracak.