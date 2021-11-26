Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe grubunda oynadığı beşinci maçta Yunan ekibi Olimpiakos'a konuk oldu. İstanbul'da 3-0 mağlup olduğu güçlü rakibi karşısında bu defa dörtlü savunma ve derbi moraliyle çıkan sarı-lacivertli takım oldukça etkili başladığı mücadelede fırsatları değerlendirmedi ve son dakikada Tiquinho'dan gelen golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Kaçan kaçana

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe 18. dakikada gole bir hayli yaklaştı. Berisha'nın pasıyla topla buluşan İrfan Can çok sert bir şut çıkartsa da direk gole izin vermedi. Bu pozisyonun iki dakika sonrasında bu defa İrfan'ın pasında Berisha kaleyi yokladı ancak bu şut kaleyi bulmadı. 31'de Sosa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top El Arabi'ye çarparak Fenerbahçe kalesine yönelse de Berke hata yapmadı.



Fenerbahçe Olimpiakos'a 1-0 kaybetmesinin ardından Avrupa'da havlu attı

Ferdi'nin hatası

İkinci yarıda ilk net gol fırsatını Fenerbahçe buldu. Zajc'ın soldan çalımlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda Mert Hakan kaleyi yokladı ama bu şut az farkla dışarı çıktı. Son bölümde temposu düşen maçta skoru belirleyen gol ise 90'da geldi. Ferdi'nin hatasıyla gelişen atakta Tiquinho takımını bir üst tura taşırken, temsilcimiz Avrupa Ligi'nden elendi, yoluna konferans liginde devam edecek.

Lige odaklanacağız

Kritik maçta Olimpiakos’a bir kere daha yenilen Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini kapattı. Maçta özellikle ilk yarıda daha üstün oynayan taraf olduklarını söyleyen Teknik Direktör Vitor Pereira “Bu tip maçlarda golü erken bulmak çok önemli. Biz de fırsatları bulduk ama kilidi bir türlü açamadık. Sonrasında ise baskı yiyen taraf olduk” ifadelerini kullandı.

Hedef şampiyonluk

“Derbi galibiyeti üzerine bir zafer daha kazanmak isterdik” diyen Portekizli hoca “Takımda eksiklerimiz de vardı ama tabii ki bunların arkasına sığınmak istemiyorum. Son maçımızı Frankfurt’la oynayacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim bu seneki asıl konsantrasyonumuz lig şampiyonluğu. Onu elde etmek için çalışacağız” dedi.

ZAJC SARARMADI

Fenerbahçe’nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, Olimpiakos maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyordu. Kritik karşılaşmada ilk on birde görev alan yıldız oyuncu Olimpiakos maçını kartsız tamamladı ve grubun son maçı olan Frankfurt maçı öncesi cezalı duruma düşmedi.

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