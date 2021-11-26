Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şekilleniyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile dün akşam deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sarı lacivertli ekip mücadelenin ilk yarısında her ne kadar etkili olsa da gole uzanamadı. Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90'ıncı dakikada Tiquinho Soares attı. Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

RAKİPLER ŞEKİLLENİYOR

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2'nci sırada yer alan takımlara bakıldığında statü gereği Fenerbahçe'nin olası rakipleri netleşiyor.

Grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacak. Fenerbahçe, Play-Off turunu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında Tottenham, Roma ve Maccabi Tel Aviv de bulunuyor.

OLASI RAKİPLER ARASINDA DÜNYA DEVLERİ VAR

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında oldukça güçlü ekipler var. Avrupa'da daha fazla takımın yer alması için düzenlenen Konferans Ligi'nde sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise şöyle;

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Roma (İtalya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Tottenham Hotspur (İngiltere)

Karabağ (Azerbaycan)

UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR, FORMATI NASIL?

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takım turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak.

Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.

Fener'den acı veda | Fenerbahçe Olimpiakos'a 1-0 mağlup oldu Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbhaçe çok fırsat harcadığı maçta Tiquinho'nun golüne engel olamayınca Avrupa Ligi'nden elendi, yoluna konferans liginde devam edecek