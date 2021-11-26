Türkiye Gazetesi

Galatasaray, ligde istediği tempoyu henüz yakalayamasa da Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini elde ederek bir üst tura rahat geçen Cimbom, 16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

350 BİN AVROLUK TESELLİ

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden "Cimbom", önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers’ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

Gruplara katılım bedeli olan 3,63 milyon avroyu kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,94 milyon avroluk performans gelirine ulaştı.

Grup ikinciliğini ve dolayısıyla play-off’u garantileyen sarı-kırmızılılar, tur primi kaleminde 1,05 milyon avroluk ödülü de garantiledi. "Cimbom" şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon avro liderlik ve 1,2 milyon avro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon avroyu kasasına koyacak.

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon avro kazanmış durumda.

Sarı-kırmızılı ekibi yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon avroluk gelir bekliyor.

Galatasaray Marsilya'yı devirdi Sarı kırmızılı temsilcimiz üstün oynadığı maçta Cicaldau, Caleta-Car (k.k.) Feghouli ve Babel'in golleriyle zafere uzandı. Fransız ekibine Milik'in iki golü kuru bir teselli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında lider Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırladı. Cimbom üstün oynadığı karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.