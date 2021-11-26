Türkiye Gazetesi

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kosovali golcü Vedat Muriç'in İtalyan ekibinden ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.

SARI LACİVERTLİLER DEVREDE

Devre arasında transfer önceliğini forvet hattına vermek isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriç gündeme gelen isimlerden biri. Son vuruşlardaki sıkıntıyı çözmek isteyen yönetim ve teknik ekibin, Lazio'ya geçen sezon 20 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

Geçen hafta İtalyan basınında yer alan haberler ise bu iddiaları güçlendirdi. Muriç'in gözden çıkartıldığı ve yerine bir oyuncu alınınca gitmesine izin verileceği kaydedilen haberlerde Lazio’nun Erik Botheim'in transferi için 21 yaşındaki forvet ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Transfermarkt'a göre Vedat Muriç'in güncel bonservis bedeli 8 milyon Euro.

TEK PÜRÜZ OPSİYON

İtalyan basını, bu gelişmenin ardından Muriç'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceğini yazdı. Yönetim, Avrupa'dan talipleri bulunan Min-jae Kim, Attila Szalai ve Altay Bayındır'dan birini yüksek bir bedelle satarsa, Muriç'in bonservisini almak istiyor. Ancak satış yapılmazsa, Kosovalı'nın maliyetini karşılamak çok zor olacak. Sarı lacivertliler bu nedenle opsiyonun zorunlu olmaması için bastırıyor.

İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan ancak beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi yol ayrımında. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yolların ayrılacağı iddia edildi.

Ali Koç sözünü tutuyor! Muriç'le başladı, devamı gelecek Fenerbahçe artık transferde har vurup harman savuran kulüp profilinden sıyrıldı. Koç’un “Yetiştirip satan bir kulüp olacağız” vaadi Muriç’le hayat buldu, devamı da gelecek.