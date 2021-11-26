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A Milli Takım'ın Play-Off'taki rakibi belli oldu
26.11.2021 - 19:26 | Son Güncelleme: 26.11.2021 - 19:27
Türkiye Gazetesi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu
Etiketler : milli takım,rakip,futbol,
811417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/811417.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
13
10
3
0
16
33
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
8
2
3
13
26
03
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
13
7
5
1
11
26
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
7
3
3
1
24
05
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
3
23
06
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
13
6
4
3
5
22
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
7
0
6
4
21
08
GALATASARAY A.Ş.
13
6
3
4
2
21
09
BEŞİKTAŞ A.Ş.
13
6
2
5
4
20
10
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
13
5
4
4
2
19
11
ALTAY
13
5
1
7
-3
16
12
YUKATEL KAYSERİSPOR
13
4
4
5
-3
16
13
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
13
4
3
6
-5
15
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13
4
3
6
-5
15
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
2
7
4
1
13
16
GZT GİRESUNSPOR
13
3
4
6
-4
13
17
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
13
4
0
9
-11
12
18
GÖZTEPE A.Ş.
13
2
4
7
-7
10
19
KASIMPAŞA A.Ş.
13
2
3
8
-8
9
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13
2
1
10
-16
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
26.11.2021 20:00
Adana Demirspor A.ş. - Kasimpaşa
26.11.2021 20:00
Başakşehir - Altay
27.11.2021 13:30
Fraport Tav Antalyaspor - Alanyaspor
27.11.2021 16:00
Rizespor - Yukatel Kayserispor
27.11.2021 19:00
Beşiktaş - Gzt Giresunspor
28.11.2021 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Konyaspor
28.11.2021 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor
28.11.2021 16:00
Sivasspor - Atakaş Hatayspor
28.11.2021 19:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray
29.11.2021 20:00
Göztepe - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
8
3
1
14
27
02
MKE ANKARAGÜCÜ
13
8
3
2
13
27
03
EYÜPSPOR
13
8
3
2
8
27
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
8
1
4
11
25
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
8
1
3
7
25
06
TUZLASPOR A.Ş.
12
6
2
4
4
20
07
KOCAELİSPOR
12
6
2
4
0
20
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
1
5
4
19
09
ADANASPOR A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
10
YILPORT SAMSUNSPOR
12
4
4
4
-1
16
11
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
12
ALTAŞ DENİZLİSPOR
12
4
2
6
-5
14
13
NASADOGE MENEMENSPOR
12
4
2
6
-6
14
14
GENÇLERBİRLİĞİ
12
4
2
6
-7
14
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
16
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13
4
1
8
-6
13
17
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
12
3
1
8
-7
10
18
ALTINORDU
13
3
1
9
-13
10
1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
26.11.2021 17:30
Balikesirspor - Manisa Futbol Kulübü
26.11.2021 20:00
Gençlerbirliği - Bursaspor
27.11.2021 13:30
Kocaelispor - Nasadoge Menemenspor
27.11.2021 13:30
Istanbulspor - Altaş Denizlispor
27.11.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Eyüpspor
27.11.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
28.11.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta ümraniyespor
28.11.2021 19:00
Altinordu - Ankaragücü
29.11.2021 20:00
Tuzlaspor A.ş. - Erzurumspor