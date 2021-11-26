Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. C yolunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakibi Ronaldolu Portekiz oldu.

"TAKIM UMUT VERİYOR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kurayı değerlendirdi. Kuntz "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak ben geldiğimden beri takım ve ekip olarak gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

DEPLASMANA GİDECEĞİZ



Milliler, 24 Mart’ta deplasmanda Portekiz'i elerse Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart’ta iç sahada karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Play-Off'taki rakibi belli oldu 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin rakibi Ronaldo'lu Portekiz oldu.

Ronaldo durdurulamıyor: Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Manchester United, Atalanta deplasmanında berabere kalarak bir puan aldı. Kötü oyunda parlayan isim yine Cristiano Ronaldo oldu. 2-2 biten maçta Manchester United’ın gollerini Portekizli yıldızdan geldi. Attığı gollerle Ronaldo Şampiyonlar Ligi istatistiklerini paramparça etti.