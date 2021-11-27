Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. A Millî Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Millîler, Portekiz'i elemesi hâlinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kazanan turluyor

Kura çekiminde Türkiye'yi Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti. Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.



A Millî takımımızın play-off rakibi Portekiz oldu

En zor yol

Kura çekiminin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ VE SIKINTILI

Portekiz sallanıyor

EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, eleme grubunda Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.

A Millî Takım Karadağ'ı devirdi, Play-off'a kaldı Ay-yıldızlı ekibimiz Beqiraj'ın golüyle geri düşse de moral bozmadı. Kerem beraberliği, Orkun bazukasıyla galibiyeti getirdi. Norveç, Hollanda'ya yenilince grup ikincisi olarak Dünya Kupası yolculuğumuzu sürdürdük