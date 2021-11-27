Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fransa’nın güçlü ekibi Marsilya’ya 4 gol atarak Avrupa Ligi’nde muhteşem bir zafer elde eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Türkiye’nin de yüzünü güldürdü. Türkiye, UEFA’nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek 2022-23 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme şansını kaybederken şimdi bir başka tehlikeyle karşı karşıya. Bu sezon ilk UEFA sıralamasında 15’e giremezsek gelecek sezon Avrupa kupalarına beş yerine dört takım göndereceğiz.

15 maçta 4 galibiyet

Ülke puanı klasmanında 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya yükseldi. Türkiye, gruplardaki 5. maçlar öncesi 18. sıradaydı. Beşiktaş’ın Ajax’a, Fenerbahçe’nin ise Olimpiakos mağlup olduğu haftada Galatasaray’ın Marsilya galibiyetiyle gelen tur bileti Türkiye’yi 18. basamaktan 16. sıraya taşıdı. Trabzonspor ve Sivasspor eleme turunda veda ettiği Avrupa’da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 15 grup maçından sadece 4 galibiyet çıkarabildi.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Her puan çok önemli

Türkiye’nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu. İlk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde. Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne veda maçında Dortmund’a misafir olacak. Avrupa Ligi’nde ise Fenerbahçe Frankfurt’u ağırlayacak, Galatasaray da İtalya’da Lazio ile liderlik mücadelesi verecek.

Nasıl hesaplanıyor?

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Mesela X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

Bu ne biçim ceza!

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe maçından sonra Fatih Terim verilen 6 maçlık cezaya itiraza hazırlanıyor. İkinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla Malatya maçında cezalı olacak olan Terim için yönetim hafta başında TFF’ye başvuracak. Sarı kırmızılılar duruşmalı savunma hakkı isteyecek.

Avrupa’nın kralı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor. İşte dördüncü torbadan kuraya giren takımların gruplarındaki sıralaması:

A Grubu: Brondby 4. sırada

B Grubu: Sturm Graz 4. sırada

C Grubu: Legia 4. sırada

D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada

E Grubu: Galatasaray 1. sırada

F Grubu: Midtjylland 3. sırada

G Grubu: Ferencvaros 4. sırada

H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

16,3 KİLOMETRE İLE REKOR KIRDI

Galatasaray, Marsilya karşısında takım olarak çok mücadele etti. Bunun da meyvesini 4-2’lik galibiyetle aldı. Ancak bir isim vardı ki sahada ayak basmadık yer bırakmadı; Berkan Kutlu... 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 16,3 kilometrelik koşu mesafesiyle de Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

Kasayı doldurdu

UEFA Avrupa Ligi’nde grupta oynadığı 5 maç sonunda liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon avroluk gelirin sahibi oldu. Cimbom şayet grup maçlarını lider tamamlarsa 1,1 milyon avro liderlik ve 1,2 milyon avro son 16 turu primi olmak üzere bu kalemden toplam 2,3 milyon avro daha kasasına koyacak.

Avrupa Aslan'a çok yaradı... Galatasaray'ın kasası doldu! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantilemesinin ardından, 16 milyon avroluk gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip gruptan oynadığı 5 maç sonunda liderlikle çıkmıştı.

Galatasaray Marsilya'yı devirdi Sarı kırmızılı temsilcimiz üstün oynadığı maçta Cicaldau, Caleta-Car (k.k.) Feghouli ve Babel'in golleriyle zafere uzandı. Fransız ekibine Milik'in iki golü kuru bir teselli oldu.