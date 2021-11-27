Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin bu sezon vazgeçilmezlerinden olan ve Güney Koreli Kim Min-Jae ile savunmada büyük bir uyum sağlayan Attila Szalai, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında kulübeye çekildi. Buna gerekçe olarak Pereira'nın sistem değişikliği öne sürülse de Macar kaynaklar, Szalai'nin başka bir takıma satıldığını iddia etti.

BONSERVİS BEDELİ 16 MİLYON EURO

Macaristan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Attila Szalai'yi 16 milyon Euro bonservis karşılığında sattı. Haberlerde takım detayı verilmezken, adı sık sık Chelsea ve Atletico Madrid ile anılan 23 yaşındaki stoperin yakın çevresine de bu konuda bilgi vermediği belirtildi.

RUDİGER'İN YERİNE CHELSEA'YE

Attila Szalai'nin adı son dönemde Chelsea ile anılıyor. Geçen hafta hem İngiliz hem de İspanyol medyası, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı.

Maviler’in de sağ ayaklı olmasına rağmen 3’lü savunmanın sol stoperi olarak oynayan Alman oyuncunun yerini Szalai ile doldurmak için Fenerbahçe ’yle anlaşmaya yakın olduğu vurgulanmıştı.

Chelsea, sezon sonunu beklemeden Macar futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilir. (Fanatik)

Vedat Muriç adım adım Fenerbahçe'ye Sezon başında transfer olduğu Lazio'da beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Muriç'in Fenerbahçe ile tekrar anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Pereira yine hedef tahtasında: Kredisi tükendi Avrupa Ligi umutlarını son dakika golüyle Yunanistan’da bırakan Fenerbahçe’de gündem Pereira. Camia, G.Saray’ı yenince alkışladığı Portekizliyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Mesut Özil: Pereira elinden geleni yaptı Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mesut Özil maç sonrası açıklamalarda bulundu, işte detaylar...