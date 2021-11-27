Türkiye Gazetesi

Olimpiyat Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası mücadelesine katıldı. Toplam 512 sporcunun katılımı ile tamamlanan karşılaşmaların sonunda Klasik Yay Erkek Takım kategorisinde takım halinde şampiyon olan Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan 'İstanbul Okçuluk Gençlik Spor' altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, bu sene ilk salon Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduklarını belirterek çok gurur verici bir gün geçirdiklerini belirtti.

"SEVDİKLERİ SPORU, SEVDİKLERİ İŞİ YAPSINLAR"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gazoz, "Öncelikle gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor. Çünkü belli bir seviyeden sonra artık yapmak katlanabilecek bir noktaya gelmiyor. O noktadan sonra ne kadar sevdiğinizin önemi oluyor. O yüzden sevdikleri sporu, sevdikleri işi yapsınlar. Başarı mutlaka bunlardan sonra gelecektir" şeklinde konuştu.

YENİ HEDEF 2022 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Hedeflerinden de bahseden Mete, "Bundan sonra hedefimde 2022 Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek istiyoruz. Avrupa şampiyonasından sonra 2023 Dünya Şampiyonası'na takım halinde kota alarak katılmak istiyoruz. Şu an en yakın ve büyük hedefim bu" dedi.

"KARDEŞİMİN DERECE ALMASI BENİ MUTLU EDİYOR"

Kendisi gibi okçuluk ile ilgilenen kardeşine de değinen Gazoz, "Benim aldığım madalyalar ve dereceler beni çok mutlu ediyor ama kardeşimin derece alması, onun da çok iyi bir sporcu olarak yetiştiğini görmek ve çok güzel bir şekilde adım adım geldiğini görmek beni inanılmaz mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mete Gazoz bronz madalya kazandı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde yarışan Mete Gazoz, Hindistanlı rakibini 6-0 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.