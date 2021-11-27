Türkiye Gazetesi

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle yarın oynanacak Büyük Britanya maçında milli formayı giyemeyecek.

RAHATSIZLIK FIBA'YA İLETİLDİ

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın saat 19.00’da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı'nda, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA’ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Büyük Britanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Milli basketbolcu Şaziye İvegin, sporu bıraktı Milli basketbolcu Şaziye İvegin, Basketbol kariyerini Türkiye-Polonya milli maçı öncesindeki organizasyonla resmen noktaladı.