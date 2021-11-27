Türkiye Gazetesi

Attila Szalai'nin başka bir takıma transfer olacağı için ilk 11'de forma giymediği iddaiaları spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe yönetimi, yayınladığı bir mesajla söz konusu iddiaları yalanladı.

"BAŞTAN AŞAĞI YALAN"



Sarı lacivertli kulubün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Sabah Gazetesinde Uğur Çem imzalı, oyuncumuz Attila Szalai’nin ilk on birde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve 'herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor' denilen haber, baştan aşağı yalandır.

Futbolun gerçeklerinden bu kadar uzak bir haberi gazetecilik etiği ile bağdaştıramadığımız gibi kamuoyunun da “sözde haber”e itibar etmemesini rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Macar basınından 'Attila Szalai satıldı' iddiası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Szalai'nin son iki karşılaşmada yedek kulübesine çekilmesi, sarı lacivertlilerin Szalai'nin satışı için anlaşma sağladığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Avrupalı scoutlar Kim ve Szalai için geliyor Fenerbahçe’nin yıldız savunmacıları Kim ile Attila Szalai, Galatasaray maçında mercek altında olacak. İngiltere ve İspanya’dan en az beş kulüp iki lejyoner için İstanbul’a gelecek.