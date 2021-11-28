Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor arenasında ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Milli tekvandocu Merve Dinçel, 53 kiloda altın madalya kazandı.

ALTIN VURUŞLA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Tekvando Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde ilk defa düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz Merve Dinçel, İspanya'dan Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek şampiyon olmuştur." denildi.

Açıklamada, milli sporcunun organizasyona Türkiye'den kendi imkanıyla katıldığı ve 40 olimpik puan aldığı aktarıldı.

Millilerden tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız dünya üçüncüsü oldu. Böylelikle Türkiye; bu kategoride tarihindeki ilk madalyayı elde etmiş oldu.

Milli sporculardan 2 madalya daha! Milli sporcularımız; Ömer Faruk Dayıoğlu ve Rahmet Baran Şimşek, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde madalya alarak, , turnuvadaki madalya sayımızı 7'ye yükseltti.

Büyük gurur! Avrupa Şampiyonası'nda 44 madalya Türk milli sporcular katıldıkları Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 44 madalya alarak büyük başarı elde etti.