Türkiye Gazetesi

Son altı maçını kazanan ve namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Karagümrük karşısına çıkacak. Bordo mavililer ligde 4 defa karşılaştığı rakibine hiç puan vermedi. Takımdaki olumlu havayı devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı “Karagümrük oldukça tehlikeli bir rakip. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele etmeliyiz. İlk yarıda kalan altı maçı da kazanalım” dedi.



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EGALE EDECEKLER

Karadeniz ekibi için Karagümrük ile oynayacağı maç hem şampiyonluk yarışı için hem de yeni serilerin yakalanması adına büyük bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı’nın yanı sıra bordo mavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek. Avcı, Başakşehir’de 26 maçlık yenilmezlik serisi ve 7 maçlık üst üste kazanma başarısı elde etmişti.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

Son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Trabzonspor’un yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür, Karagümrük’e de gol atarsa üst üste üç maçta gol atmış olacak. Yıldız futbolcu Beşiktaş ve Gaziantep maçlarında fileleri havalandırmıştı.

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