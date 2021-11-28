Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Marsilya’yı yenerek Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, ligde de tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde sekizinciliğe kadar gerilen sarı kırmızılar, Malatya’yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Marsilya karşısında ortaya konan oyun ve mücadeleden bir hayli memnun olan Fatih Terim de zorlu deplasman öncesi oyuncularını motive ediyor.

ARTIK TELAFİSİ YOK

Tecrübeli hoca Avrupa’da çok daha farklı bir tablo ortaya koyduklarını söylerken “Aynı konsantrasyonu ligde de göstermemiz lazım. ‘Lig uzun, kayıpların telafisi var’ durumunu çoktan geçtik. Bundan sonra yarışta olmak istiyorsak puan kaybı yaşamamalıyız” ifadelerini kullandı. Oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda “Bundan sonra her maçı final gibi oynayacağız” sözünü verdi.

Kerem’den hocası Fatih Terim’e imalı gönderme Dün akşam Galatasaray kendi evinde Marsilya’yı yenerek Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi. Maçta bir asist yapan Kerem Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu. Maç içinde Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu anlatan milli futbolcu, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada. Sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" dedi. Öte yandan Terim ise olayla ilgili olarak, "Kerem, 'Sol ayağımı eleştiriyorsunuz ama gördüğünüz gibi' dedi, ben de 'Tebrik ederim' dedim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e 5 maç ceza Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası belli oldu.