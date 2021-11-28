Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax yıkımı yaşayan Beşiktaş mağlubiyet serisine artık son vermek için maça çok iştahlı başlasa da dağınık bir baskı oluşturdu. Bu kaos futbolundan gol çıkaran misafir ekip oldu. Giresunspor maçın başında hücuma çıkmakta zorlandı. Derli toplu olarak yaptığı ilk atakta golü buldu. Necip'in kırmızı kartı, geriye düşen Beşiktaşlı oyuncuları daha da panikletti.

Ghezzal da çıkınca

Çift forvetli 4-4-2 sistemi Beşiktaş'ın kadro yapısına uygun görünse de bu kurguda oynamaya alışık olmayan siyah beyazlı oyuncular etkili bir futbol ortaya koyamadı. Batshuayi de kendisine ceza sahası içinde gelen her topu kontrol etme sevdasından vazgeçmediği için ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Takımın en üretken ismi Ghezzal'ın sakatlanıp çıkması Beşiktaş'ı daha da bozdu.





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Üç puan neydi?

Hatalar ve yanlışlar zincirine Mert Günok da dahil olunca fark 2'ye çıktı. Skor 3-0 olunca Beşiktaşlı oyuncular kalan 25 dakikayı oynamak istemiyor gibiydi. Taraftar da siyah beyazlıların ayağına ne zaman top gelse yuhaladı. Sergen Yalçın ilk defa oturduğu kulübeden başını çıkaramadı. Ligde üst üste son dört maçını kaybeden, üç puanın nasıl bir şey olduğunu unutan Beşiktaş'ta kriz çok daha derinleşti.

Belki de bilet alacak parayı bulamıyorlar

Maçın ardından tribünleri dolaşan ve taraftarları sakinleştirmeye çalışan Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettik. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Buraya gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum" derken, "Zor bir dönemden geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Problem ne bilmiyorum" sözlerini kullandı. Can Bozdoğan da, "Kötü bir gün oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve geri döneceğiz. Şans ve diğer hissiyatlar yok. Ancak önümüzdeki maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

DİZ BAĞLARI KOPTU

Soyunma odasına geride giden Beşiktaş'a ilk kötü haber Ghezzal'dan geldi. Futbolcunun sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyeceği açıklandı. Giresun'un son golü öncesi ayağı çime takılan Mert Günok'un çapraz bağları koptu. Hastaneye kaldırılan futbolcu sezonu kapadı.

Beşiktaş'ta Teixeira hayal kırıklığı: Bir golü 1,7 milyon euro Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, yıllık 3,4 milyon avro kazanıyor ama şu ana kadar çıktığı 12 maçta sadece 2 gol atabildi, asisti ise yok.

Kartal'ın yüzü gülmüyor: Beşiktaş Ajax'a boyun eğdi Temsilcimiz Ghazzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Oyuna giren Sebastien Haller 15 dakikada bulduğu iki golle Kartal'ı yıktı. Beşiktaş beşinci maçında da puansız kaldı ve Avrupa’ya veda etti.