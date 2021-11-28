Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Son iki maçında sahaya dörtlü savunma sistemiyle çıkan Fenerbahçe’de yıldız stoper Attila Szalai, kendini kulübede buldu. Geçen sezon hiç yedek kalmayan, görev aldığı 22 maça da ilk 11 ‘de çıkan Szalai, bu sezon 20 maçın 19’unda forma giyerken, ligde Sivas karşılaşmasında, Avrupa’da Antwerp deplasmanında yorgunluk gerekçesiyle maça kulübede başlamıştı. Olimpiakos maçında 78’de sahaya ayak basan yıldız oyuncu sadece derbide şans bulamadı.

Premier Lig yolcusu

Dörtlü savunma sisteminde stoper tercihini Tisserand-Kim’den yana kullanan Pereira, Szalai’yi kesti. Ancak yerini kaybetmesine rağmen Szalai’nin keyfi yerinde. Avrupa devlerinin takibinde olan Macar oyuncu Tisserand’ın cezası sebebiyle Göztepe karşısında ilk on bire geri dönecek. Szalai, Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor. Macar, İspanyol ve İngiliz medyası manşetlerini Chelsea ile Atletico arasında yarışa sebep olan Szalai ile süslüyor.

KALECİ ISRARI

Berke Özer, Altay’ın yokluğunda iyi maçlar çıkarmasına rağmen Fenerbahçe kaleye takviye yapmakta kararlı. Sarı lacivertlilerin favori adayı ise Rizespor’un bir numarası Gökhan Akkan. 26 yaşındaki eldivenin de Kadıköy’e gelme arzusu yönetimin elini güçlendiriyor.

Chelsea’den 16 milyonluk teklif

Fenerbahçe’nin 20 milyon avro gelir beklediği Attila Szalai için en iyi teklifi Chelsea yaptı. Maviler masaya 16 milyon avro koydu. Szalai’nin de kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması: Baştan aşağı yalan Fenerbahçe, Szalai'nin transfer olacağı için ilk 11'e alınmadığı iddialarını yalanladı.