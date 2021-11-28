Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da 14. hafta maçlarında bütün futbolcuların yüzüne kırmızı çizgi çektiği görüldü. Bu durum merak konusu oldu. Seria A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcumu Hakan Çalhanoğlu da maça böyle çıktı. Bu çizginin kırmızı ruj ile yapıldığı öğrenildi. Sebebi ise kadın yönelik şiddete dikkat çekmek.

NEDEN KIRMIZI RUJ?

Futbolcular, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne destek vermek için böyle bir şey yaptı. Öte yandan, Serie A’da mücadele eden takımlar üç yıldır bu dönemde yüzlerine ruj sürerek farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter deplasmanda zorlanmadı İtalya Ligi'nde Inter'in Venezia ile oynadığı maçta milli futblcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter anlaşmaya yakın! Hakan Çalhanoğlu Lazio’nun yolunu tutuyor Milan’da performansıyla adından söz ettiren ve sezon bitimiyle Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, burada beklentileri karşılayamadı. İtalyan devinin gözden çıkardığı Çalhanoğlu’nu Lazio'dan transfer etmek istediği Luis Alberto'nun takasında kullanmaya hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu devre arasında Inter’den gönderiliyor! Erisen’in boşluğunu doldurulması için Milan’dan transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, Inter takımında beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcu devre arasında takasta kullanacağı belirtildi.