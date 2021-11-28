Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın, 4-0'lık Giresunspor sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine son vereceği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili siyah-beyazlılardan açıklama geldi. Beşiktaş, Yalçın ile yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını kaybetmediği sürece kendisinin arkasındayız" dedi.

Sergen ağır yenilgi sonrası net konuştu: İstifa dahil seçenekler gündemimde Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından tepkilerin odağına oturan Sergen Yalçın, yönetimle görüştüğünü ve istifanın gündemind eolduğunu söyledi.

Sergen taraftara sitem etti: Ben oynamıyorum sahada Giresunspor Beşiktaş maçında, takımın ağır yenilgisi üzerine taraftarın, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratlarına Yalçın'dan beklenmedik bir tepki geldi.

Sergen Yalçın oyuncularından galibiyet sözü aldı Üst üste beş mağlubiyet alan Beşiktaş’ta hedef Giresunspor’u yenerek temiz bir sayfa açmak.