Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bekleneni verememekle eleştiriliyor Mesut Özil. Fenerbahçe’yi tek başına sırtlayıp zirveye taşıması bekleniyor. Pereira’yla ilişkileri gündem oluyor, ticari hayatı sebebiyle Başkan Ali Koç’tan uyarı alıyor. Ancak, F.Bahçe’nin bu sezon oynadığı 20 maçın 14’ünde oynayıp 767 dakika süre alan Mesut, sınavların yüzde 50’sinden fazlasında sahada olmasa da puanı çok yüksek.

PUANLIK DOKUNUŞLAR

Ligde 4 golle takımın en skorer ismi olan Özil, toplamda 5 gol, 1 asistlik katkısıyla Valencia’nın ardından F.Bahçe’nin en üretkeni. Mesut’u farklı kılan ise skora katkı sağladığı maçlarda takımın kaybetmemesi. Mesut’un gol attığı A.Demir, Giresun, G.Saray maçlarını kazanan Kanarya, E. Frankfurt ve Kayseri ile de berabere kaldı. Asist yaptığı Antalya maçından 3 puan aldı.

PEREIRA UYARDI

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Eleştirilere kulak asmayın. Rakiplerin ne yaptığına bakmayın. Sadece işinize odaklanın. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi tüm Türkiye’ye gösterme zamanı” dedi.

Mesut Özil: Pereira elinden geleni yaptı Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mesut Özil maç sonrası açıklamalarda bulundu, işte detaylar...

