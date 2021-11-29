Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Avrupa’da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray ligde ise kayıpları oynuyor. Dün Malatya deplasmanından bir puanla dönen sarı kırmızılılar galibiyeti unuttu. En son 31 Ekim’de Gaziantep’i yenen Aslan, Karagümrük, Fenerbahçe ve Malatya mücadelelerinden sadece iki puan çıkarabildi. Cimbom bu sonucun ardından lider Trabzonspor’un tam 14 puan gerisine düştü.

DÜNYASI DEĞİŞTİ

Perşembe günü Marsilya karşısındaki futboluna methiyeler dizilen Galatasaray dün tanınmaz haldeydi. Fatih Terim hafta içi sarf edilen eforu hesaba katarak üç isimle rotasyona gitmeyi tercih etmişti. Ancak hücum özellikleriyle ön plana çıkan Feghouli, Kerem ve Cicaldau’nun aynı anda kesilmesi Aslan’ın az pozisyon bulmasına sebep oldu. Koskoca ilk 45’te Cimbom sadece iki şut çekebildi.

KİLİDİ AÇAMADI

Galatasaray bu sezon oynamaktan daha çok oynatmamayı düşünen, kendi yarı sahasında kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Dün de böyle oldu. Malatya kendi yarı sahasında oyunu kabullenip, kontra aradı. Sarı kırmızılılar yine kilidi açamadı. Daha önce de Aslan’da ocak ayı işaret edilip takviye sinyali verilmişti. Ancak puan farkı bu kadar açılmışken Cimbom’un geri dönmesine yetecek mi?

VAN AANHOLT KIZDIRDI

Bu pozisyonda pas vermek yerine kaleye şutu seçen Van Aanholt tribündeki Fatih Terim'i sinirlendirdi. Pozisyon ofsayt olsa da Hollandalı oyuncu bir dakika sonra kendini dışarıda buldu.

FEGHOULİ İĞNELEDİ

G.Saray'ın Cezayirli oyuncusu Feghouli, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gelecek sezon da Avrupa'da oynamak istiyorsak ligde de elimizden geleni yapmalıyız. Üç günde bir maç oynamak kolay değil. Bunu yeni anlayan arkadaşlar var" diyerek sitemli konuştu.

Galatasaray çıkışını lige yansıtma peşinde: Şimdi çıkış zamanı Galatasaray’ın hocası Fatih Terim “Avrupa Ligi maçlarındaki konsantrasyonu bundan sonra ligde de istiyorum” dedi

Avrupa Aslan'a çok yaradı... Galatasaray'ın kasası doldu! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantilemesinin ardından, 16 milyon avroluk gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip gruptan oynadığı 5 maç sonunda liderlikle çıkmıştı.