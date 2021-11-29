Türkiye Gazetesi

Galatasaray kötü gidişatını durduramıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçını tribünden takip etti.

FATİH TERİM’SİZ 42 PUAN KAYBETTİ

Fatih Terim'siz Galatasaray, 32 Süper Lig maçında 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Terim'siz 18 maçta galibiyet gelmedi. Fatih Terim'siz Galatasaray'ın kaybettiği puan sayısı 42 oldu.

ÇÖZÜM BULAMADILAR

Terim'in yokluğunda geçmiş yıllarda takımı yöneten Ümit Davala, Hasan Şaş gibi tecrübeli isimler de fayda getirmemişti. Dün Selçuk İnan ve Necati Ateş de çare olamadı. Yardımcılar, Terim'in kenardaki ağırlığını oyunculara hissettiremedi.

Galatasaray Avrupa'da lider, ligde derbeder Marsilya'yı sahadan silen, Avrupa Ligi'nde sert esen Cimbom dün yakaladığı az sayıda fırsattan faydalanamadı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 14'e çıktı.

Galatasaray deplasmandan 1 puanla döndü: Aslan kan kaybetmeye devam ediyor Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanan Galatasaray, Malatyaspor maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray çıkışını lige yansıtma peşinde: Şimdi çıkış zamanı Galatasaray’ın hocası Fatih Terim “Avrupa Ligi maçlarındaki konsantrasyonu bundan sonra ligde de istiyorum” dedi