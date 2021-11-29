Türkiye Gazetesi

Başarılı performansıyla ligde lider olan PSG, Neymar’ın sakatlığıyla sarsıldı. St.Etienne'i deplasmanda 3-1 mağlup eden PSG'de üç golün asistini de Lionel Messi yaptı.

YERDEN KALKAMADI

83’üncü dakikada Etienne'in futbolcusu Macon, kaptırdığı top sonrası sert şekilde Neymar'a arkadan müdahale yaptı. Neymar, faule uğradığı anda gözyaşına boğuldu.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Müdahale sonrası Brezilyalı yıldız yere ters bastı, bileği döndü. Neymar, acı içinde sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde ambulansla hastaneye gitti.

“DURUMU PEK İYİ GÖZÜKMÜYOR”

PSG hocası Pochettino, "Umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

PSG transfer haberleriyle yine gündemde! Neymar için bomba iddia Ligue 1’de rakipleriyle puan farkını açan PSG, açık ara liderliğini sürdürüyor. Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Fransız ekibinde önce Mbappe sonra da Messi’nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Şimdi ise Neymar’a tekliflerin olduğu ve gönderilmek istendiği iddia edildi.

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı ​Paris Saint-Germain, Neymar’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

PSG'li Neymar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek Paris Saint-Germain'in Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.