Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada yer alan isim Attila Szalai hakkındaki iddialar taraftarları heyecanlandırıyor. Son olarak Chelsea veya Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen Macar futbolcu için istenen bonservis rakamının 16 ila 25 milyon Euro arasında olduğu belirtilmişti.

Sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae ile savunmada müthiş bir performans gösteren Szalai'nin transferine dair kafa karıştıran bir açıklama geldi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, iddiaları tam anlamıyla yalanlamadan sürecin perde arkasını anlattı.

"YÜZLERCE FUTBOLCUDAN SADECE BİR TANESİ"

Transfer haberleriyle meşhur gazeteci Romano, Macar savunmacının Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Chelsea'ye yakınlığıyla bilinen Talkchelsea.net isimli internet sitesine özel bir röportaj veren Fabrizio Romano, "Türk medyası, Attila Szalai'nin Chelsea'ye bir adım uzakta olduğu yönünde bir algı oluşturuyor. Macar futbolcunun Chelsea tarafından takip edildiğini biliyorum ancak gerçek şu ki, Attila Szalai Chelsea'nin her yıl dünya çapında izlediği yüzlerce futbolcudan sadece bir tanesi" dedi.

"FENERBAHÇE'YE YAPILAN BİR TEKLİF YOK"

Taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğinin altını çizen İtalyan gazeteci, "Attila Szalai'de olan biten tam anlamıyla bu. Kendisi Chelsea gözlemcilerinin radarına takılan oyunculardan biri. Ötesi yok. Henüz Fenerbahçe'ye yapılan bir teklif ya da başlayan transfer görüşmesi yok. Anlaşmanın yakın olduğu haberleri doğru değil. Önümüzdeki aylarda neler olacağı belli olmaz ancak şimdilik yakın gelecekte bir imza yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması: Baştan aşağı yalan Fenerbahçe, Szalai'nin transfer olacağı için ilk 11'e alınmadığı iddialarını yalanladı.

Szalai için talipler kapıda Düne kadar ilk on birin gediklisi olan Attila Szalai, Pereira sistemi değiştirince kendini bir anda kulübede buldu. Ancak yerini Tisserand’a kaptıran Macar stoper için Avrupa devleri pusuda