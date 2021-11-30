Türkiye Gazetesi

France Football Dergisi'nin 2010 yılından beri verdiği prestijli ödülü Ballon d'Or (Altın top) sahibini buldu. Ödül töreni, başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te TSİ 22.30'da başladı.

Törenin sunuculuğunu, Sandy Heribert ile bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

"ÖDÜLÜ LEWANDOSKI HAKETMİŞTİ"

2021 Ballon d'Or'a PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi layık görüldü. Arjantinli yıldıza ödülünü Barcelona'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez teslim etti. Messi ödülün ardından "Geçen yıl Lewandowski bu ödülü hak etmişti" açıklamasında bulundu. Messi, bu sözü pandemi sebebiyle geçen yıl ödül verilmemesinden dolayı söyledi.

ALTIN TOP'UN 7. DEFA SAHİBİ OLDU

Messi, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yılları olmak üzere bu ödülü 7 defa aldı. Kendi rekorunu geliştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesini sağlamış ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

LEWANDOWSKİ YILIN FORVETİ

Oylamada Bayern Münih'in golcüsü Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho ise 3'üncü sırayı aldı. Ancak Lewandowski'yi teselli edecek bir başka ödül verildi. Bu defa ilk defa 'Yılın Forveti' de seçildi. Bu ödüle Robert Lewandowski layık görüldü. Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynayan Lewandowski, geçen sezon attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971-72 sezonundan beri kırılamayan Bundesliga rekorunu ele geçirdi.

YILIN TAKIMI CHELSEA

Yine ilk defa verilen yılın kulübü ödülü de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'ye gitti.

DONNARUMMA EN İYİ KALECİ

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Barcelona'dan İspanyol orta saha oyuncusu Pedri aldı. Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin Ödülü ise Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

EN İYİ KADIN FUTBOLCU BARCA'DAN

En iyi kadın futbolcu ödülüne, Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas layık görüldü.

RONALDO TÖRENE KATILMADI

Öte yandan, ödülü 3 kere kazanan Cristiano Ronaldo France Football organizasyonuna tepki göstererek törene katılmama kararı aldı. Ronaldo, France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin "Cristiano’nun tek bir amacı var, o da Messi’den daha fazla Ballon d’Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bana söyledi" sözlerini yalanladı.

"UMURUMDA DEĞİL"

Ronaldo, buna şöyle karşılık verdi: Pascal Ferre, Lionel Messi'den daha çok Ballon d'Or alarak futbolu bırakmak istediğime dair yalanlar söyledi. Kendi adını yaymak için beni kullandı. Böyle bir yalan kabul edilemez. Kariyerimin en büyük hırsı profesyonel futbolcu olmak isteyenlere örnek olmak ve adımı dünya futbolu tarihine altın harflerle yazdırmak. Kariyerimin başından beri sportmenlik ve Fair-Play'e özen gösteririm. Kazananları her zaman tebrik ederim. Bütün odak noktamı Manchester United'la sezonun kalanına çevirdim. Gerisi? Umurumda değil.

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappé de gecenin davetlileri arasındaydı ancak kendisine bir ödül verilmedi.

İlkay Gündoğan'ın Ballon d'Or favorisi Lewandowski Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yarın belli olacak Ballon d'Or ödülünü eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini belirtti.

Ronaldo durdurulamıyor: Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Manchester United, Atalanta deplasmanında berabere kalarak bir puan aldı. Kötü oyunda parlayan isim yine Cristiano Ronaldo oldu. 2-2 biten maçta Manchester United’ın gollerini Portekizli yıldızdan geldi. Attığı gollerle Ronaldo Şampiyonlar Ligi istatistiklerini paramparça etti.