Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından istifaya hazırlanan Sergen Yalçın, yönetimin desteğiyle kendine geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin güvenini ifade ettiği tecrübeli çalıştırıcı takımı bir an önce ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Radikal kararlar beklenmezken, hedef derbiye kadar kayıpsız gitmek. Ligde Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarından kazanmaları gerektiğini belirten Sergen Hoca, Kadıköy'de zaferden emin.

N'SAKALA'YA AF ÇIKIYOR

Sergen Yalçın takımın sadece iki maçlık seriye ihtiyacı olduğunu, bunu başarmaları hâlinde arzuladıkları futbolu sergileyebileceklerini ve takımın rayına oturacağını söyledi. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı kadro dışı kararlarından uzak duruyor. Şu anda oyunculara ceza vermenin mental anlamda dağılan takımı daha da olumsuz etkileyebileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, bir süredir kadro dışı olan N'Sakala'nın da affını gündeme getirecek.

TAM DESTEK

Kasımpaşa maçı hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş'ta birlik ve beraberlik havası dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, gerek Sergen Yalçın'a destek olmak için gerekse de takıma moral vermek için dünkü antrenmanı tesislerde takip etti ve idman sonrası oyuncularla sohbet etti.

YÜZÜ GÜLÜYOR

Yönetimin kendisine verdiği desteğin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın dünkü idmana gelmesi Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Giresunspor maçının ardından çıktığı ilk idmanda moralli gözüktü.

Beşiktaş yönetimi antrenmanda: Sergen Yalçın'a sahada tam destek Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam karar almış, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu da hocaya güvenlerinin tam olduğunu belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılan antrenmanda Başkan Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik ekibi ve takımı yalnız bırakmadı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yola devam edecek Başkan Çebi ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, maçtan sonra yanlış açıklamalar yaptığını, takıma inandığını söyledi. Yönetim de hocanın arkasında durdu.