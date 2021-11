Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ne Olimpiakos mağlubiyetiyle veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor ile arasındaki puan farkını kapatmak için çıktığı deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Derbi galibiyetinin de etkisiyle sahaya yine dörtlü savunmayla çıkan sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol taraftarlarını tatmin etmekten uzak bir görüntü çizdi.

ESUT'UN HATASI

Oldukça dengeli bir futbola sahne olan maçta ilk önemli gol fırsatını 33. dakikada Göztepe yakaladı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya etkili bir kafa vuruşu yapan Adis Jahovic'in şutunda genç kaleci Berke Özer gole izin vermedi. Maçta gol perdesi ise 40'ta açıldı. Mesut'un hatasını iyi değerlendiren Jahovic, Berke ile karşı karşıya kaldı ve genç kaleciyi bu defa mağlup etti: 1-0.

NOVAK ATILDI

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise Fenerbahçe oldu. Maçın 47. dakikasında İrfan Can'ın ortasına topla buluşan Serdar Dursun skoru dengeledi: 1-1. Kalan bölümde rakip kaleye baskı kurmak istese de etkili bir görüntü çizemeyen Fener, 88'de Novak'ın ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde iki takım da önemli bir gol şansı üretemeyince İzmir'de puanlar paylaşıldı.

İRFAN CAN, PEREIRA'YA ÖFKE SAÇTI

F.Bahçe'de işler kötü gidiyor. Oyuncularla, Vitor Pereira arasındaki gerilim de gittikçe artıyor. Dün F.Bahçe'nin gole ihtiyacı olduğu bölümde İrfan Can oyundan alınınca önce büyük şaşkınlık yaşadı. Sonra sinirli şekilde kenara gelen futbolcu, kendisini teselli etmek isteyen Mesut Özil'e, "Ben böyle şey görmedim" diyerek karara öfke saçtı. Mesut ise İrfan Can'ı sakinleştirmeye çalıştı. F.Bahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel de yayıncı kuruluştaki programda, "İrfan Can sahanın en iyilerinden, 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum" diyerek Pereira'yı eleştirdi. Sosyal medyada da Portekizli çalıştırıcı büyük tepki aldı.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

> Ali Koç ve Vitor el ele tutuşup gitsinler. 90. dakikada alay eder gibi Szalai'yi almak. Takımın hücum edebilecek en önemli oyuncusu İrfan Can'ı oyundan çıkarmak. Galibiyet isteyen birinin yapabileceği iş değil. @ErginSeyhun,

> İrfan Can çıkar mı? Başkan şampiyon olmak istemiyor, hoca resmen takımı sabote ediyor... @UgurAkay12

> Bu Vitor'un, İrfan'dan ne alıp veremediği var. Orada en son çıkacak oyuncu irfan can kahveci .#vitorpereiraistifa @12numaraorg

> İrfan Can bu takımdan çıkacak en son oyuncuydu. Pereira kontrolü kaybetti... @emreplt1

> 80 milyon gözümüzü kapatıp sahadaki 11 kişiden hangisi oyundan çıksın diye kura çeksek, bir tane bile #irfancan ismi çıkmaz.. @DLupelius

Pereira yine hedef tahtasında: Kredisi tükendi Avrupa Ligi umutlarını son dakika golüyle Yunanistan’da bırakan Fenerbahçe’de gündem Pereira. Camia, G.Saray’ı yenince alkışladığı Portekizliyi eleştiri yağmuruna tuttu.

