Türkiye Gazetesi

Göztepe deplasmanında 2 puan kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira sert şekilde eleştirildi. Özellikle Portekizli hocanın tercihleri ve değişiklikleri eleştiri konusu oldu.

RIDVAN DİLMEN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Vitor Pereira maçın ardından, "İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik, iyi oynadık. Birçok pozisyonumuz vardı" ifadelerini kullandı. Ancak Göztepe 13, Fenerbahçe 4 şut çekti. Pereira'nın basın toplantısından gelen demeçlerini Rıdvan Dilmen şaşkınlıkla dinledi.

TEK TEK İZLETTİ

Duayen yorumcu Dilmen programın son bölümünde, ilk yarıdaki özet görüntülerinin verilmesini, ardından Pereira'nın demecinin ekrana gelmesini istedi.

“TAMAM BİTİR PROGRAMI”

Programın bitmesine yaklaşık 10 dakikalık süre varken Dilmen, Pereira'nın "İlk yarıda çok pozisyona girdik" ifadesini dinlettirip, Ergenekon'a "Tamam bitir programı" dedi. Bir hayli şaşıran Erbatur Ergenekon, programı erken bitirdi.

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