Türkiye Gazetesi

Trabzonspor rüya gibi bir sezon yaşıyor. Daha aralık ayı gelmeden rakiplerine çift haneli puan farkı atan bordo mavililer koşar adım şampiyonluğa gidiyor. Rakiplerinin kaybettiği haftada arayı daha da açan Abdullah Avcı’nın ekibi göz kamaştırıyor. Trabzonspor’un bu başarısında mutlaka birçok kriter var ancak takım olarak bordo mavili oyuncuların daha azıyla yetinmeme çabası ve koşu oranları göze batıyor. Karadeniz ekibi geride kalan haftada ligin en çok mesafe kateden takımı oldu. Takım olarak 118,9 km koşan bordo mavili oyuncular rakiplerine fark attı.

Çift haneli fark attı

Koşu mesafelerinde Galatasaray 113,4 km, Fenerbahçe 108,2 km, Beşiktaş ise 103,1 km katetti. Ligin en çok gol atan, en az gol yiyen, en fazla galip gelen, en fazla puan toplayan, hiç yenilmeyen takımı olması gerçeği bir tarafa sadece bu istatistik bile bordo mavililerin zirvede olmasının özeti gibi. Trabzonspor henüz 14 haftası geride kalan ligde bütün rakiplerine 10 ve üzeri fark atmış durumda. Fırtına, Konya ve Hatay’a 10, Fenerbahçe ve Alanya’ya 12, Başakşehir, Karagümrük ve Galatasaray’a 14, Adana Demir ve Beşiktaş’a ise 16 puan fark yaptı.

İKİNCİ DÖNEMİ BİTİYOR

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor. Bordo mavililer, hafta sonu yapılacak genel kurula tek aday olarak girecek Ağaoğlu’nun 1.335 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa getirirken, bu sezon da şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.

Avrupa’nın kralı

Trabzonspor 25 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi ve 15 galibiyet, 10 beraberlikle Avrupa’nın da lideri oldu. Abdullah Avcı’nın ekibi en iyi 10 lig arasında, geçen sezondan bu yana devam eden seride deplasmanların en uzun süre namağlup kalan ekibi olarak zirvede. Kendi liglerinde en iyi performanslarını sergileyen Porto (20), Benfica (16), Atalanta (13) ve Shakhtar Donetsk (13) Trabzonspor’un yanına bile yaklaşamadı.

Kasayı dolduruyor

Ligde oynadığı karşılaşmaların 11’inden galibiyetle, üçünden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla kasasını doldurmaya devam ediyor. Bordo mavililer para/puan gelirinden kasasına 33,9 milyon lira koydu.

Rekorlar haftası

Trabzonspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maça rekorları kırmak için çıkacak. Bordo mavililer bu maçı kazanırsa Abdullah Avcı Başakşehir’de yakaladığı 7 maç üst üste kazanma başarısını ve 26 maçlık yenilmezlik serisini yukarı çıkarmış olacak, bordo mavililer de 1995’te yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik rekorunu tarihe gömecek.

Fırtına değil kasırga | Trabzonspor farkı açmaya devam ediyor Puan sıralamasında ilk 10’da yer alan 8 takımın kayıplarını fırsata çeviren Fırtına arayı daha da açtı ve zirvede yalnız kaldı. Haftanın kazancı toplamda 26 puana ulaştı.