Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç göreve gelince Fenerbahçe’nin gaza gelmesi bekleniyordu. Rakipler bile çekinmişti Koç’un yapabileceklerinden. Sarı lacivertlilere en son şampiyonluk sevincini yaşatan Ersun Yanal’dan konu açılınca “Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız” diyecek kadar iddialı bir başkan vardı ortada. Amma velakin, vizyondaki film bambaşka oldu. İlk sezonunda Galatasaray’ın şampiyonluğuna şahit oldu Başkan Ali Koç. Sonrasında Başakşehir bir ilke imza atarak tarihe geçti. Ali Koç’un başkanlık koltuğunda son olarak Beşiktaş kutlama yaptı. Bir Trabzonspor kalmıştı ki, o da eli kulağında...

Yarım kalan iş!

Neler yaşamadı ki Fenerbahçe, Ali Koç ile… Küme düşme endişesinden tut, Kadıköy’ün yol geçe hanına dönmesine kadar! Tarihî rakiplerine karşı yıllar süren yenilmezlik unvanlarının kaybedilmesi, hatta düne kadar Kadıköy’deki hedefleri fark yememek olan Anadolu takımları, galibiyeti kaçırdıklarına üzülür hâle geldi. Şampiyonluk, “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyen Bielsa kalibreli (!) Vitor Pereira’yla adım adım değil, koşarak uzaklaşırken camia, yönetimden bir hareket bekliyor. Ancak her sezonda en az iki hocayla çalışan Başkan’ın bu defa Pereira ile devam edip etmeyeceği de bilinmezliğini koruyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Pereira görüşme odasına

Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisi öncesi, “Sonuç ne olursa olsun hocamızın arkasındayız” açıklamasıyla rahat bir nefes alan Vitor Pereira, galibiyetle kazandığı krediyi çabuk tüketti. Olimpiakos ve Göztepe maçları sonrası yönetim kurulu kazan kaldırdı. Pereira’yla yolların ayrılmasını isteyen çok sayıda yönetici, Rize maçı öncesi yapılacak toplantıda Ali Koç’tan hocanın ipini çekmesini isteyecek.

ŞUTU UNUTTULAR

Puan puan eriyen Fenerbahçe hızla şampiyonluk rotasından çıkarken, kötü istatistiklerini de geliştiriyor. Göztepe karşısında kaleyi görmekte zorlanan sarı lacivertliler, 2014-15’ten bu yana en az şut çektiği maçı oynadı. Kaleye sadece 4 şut atan Fenerbahçe, aynı rakamı daha önce Galatasaray derbisinde Aykut Kocaman’la görmüştü.

SEN NEYMİŞSİN BE!

Galatasaray’ı yıkan golle dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Göztepe maçındaki performansıyla da alkış aldı. Yıldız isimler arasında çok göze batmayan Portekizli, en çok ikili mücadele kazanma (15/13), top kapma (10), pas arası yapma (5), sahipsiz top (7) istatistiklerinde sahanın en iyisi oldu.

İrfan Can'a ceza yolda

Göztepe önünde kaybedilen puanlarından ardından lig yarışında ağır darbe alan F.Bahçe'ye bir can sıkıcı haber de İrfan Can'dan geldi. Sarı lacivertli futbolcu ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında, karşılaşmanın devre arasında tünelde kavga yaşandığı ortaya çıktı. Temsilci ve görüntü raporlarına göre rakibinin boğazına sarılan İrfan Can, tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. 5-10 maç arası ceza gerektiren (44. madde) eylemde haksız tahrik indiriminin olacağı ve İrfan'ın 2-3 maç arası ceza alacağı belirtildi. Atakan da "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

PEREIRA İLE TAKIM ARASINDA BAĞ KALMADI

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı tercihler sorgulanan Vitor Pereira’ya yönelik eleştiriler takıma da sirayet etti. Geride kalan 21 resmî maçın tamamında farklı kadrolar kullanan, son olarak üçlü sistemden vazgeçen hocanın oyuncuların mevkileriyle de sürekli oynaması göze batıyor. Performans düşüklüklerinde de en büyük sebebin Pereira’nın tarzından kaynaklandığını düşünen oyuncularla Hoca’nın arasında artık kapanması imkânsız bir boşluk oluşmuş durumda. Son olarak İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil’in Pereira’ya gösterdiği tepkiler isyanın dışa vurumu olarak yorumlandı.

ŞUTU UNUTTULAR

Puan puan eriyen Fenerbahçe hızla şampiyonluk rotasından çıkarken, kötü istatistiklerini de geliştiriyor. Göztepe karşısında kaleyi görmekte zorlanan sarı lacivertliler, 2014-15’ten bu yana en az şut çektiği maçı oynadı. Kaleye sadece 4 şut atan Fenerbahçe, aynı rakamı daha önce Galatasaray derbisinde Aykut Kocaman’la görmüştü.

SEN NEYMİŞSİN BE!

Galatasaray’ı yıkan golle dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Göztepe maçındaki performansıyla da alkış aldı. Yıldız isimler arasında çok göze batmayan Portekizli, en çok ikili mücadele kazanma (15/13), top kapma (10), pas arası yapma (5), sahipsiz top (7) istatistiklerinde sahanın en iyisi oldu.

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