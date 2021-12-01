Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Avrupa’da farklı ligde farklı bir görüntü sergileyen Galatasaray için UEFA Avrupa Ligi’nin anlam ve önemi daha da arttı. Ligde Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşen sarı kırmızılılar, Avrupa’da gruptan çıkmayı garantiledi. Liderlik ise deplasmandaki Lazio maçına bağlı. İtalya’da alınacak sonuç hem para hem puan hem de gururu ifade edecek. Nasıl mı? Eğer Aslan gruptan lider çıkarsa daha zayıf rakiplerle karşılaşacak son 16 turunda şansı daha da artacak.

Arada satışa vize yok

Ki şansının artması Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu (B. Münih ve Dortmund), Cicaldau (Atalanta), Marcao (Roma) ve Berkan Kutlu’nun (Inter) değerinin daha da artmasına imkân sağlayacak. Terim’in mottosu olan ‘düzenli forma, millî takıma seçilme ve Avrupa’ya transfer’ düşüncesi yeni sezonda hayata geçirilmeye çalışılacak. Terim’in planına göre çok ama çok cazip teklif gelinmediği sürece eldeki isimlerin devre arası satışına onay verilmeyecek.

Terim’in en zayıf karnesi

Galatasaray tarihinde en fazla şampiyonluk yaşatan (8) teknik adam olarak görülen Fatih Terim, en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Maç başı puan ortalaması 1,57 olan Fatih Hoca buna yakın en kötü performansı 2003-2004 sezonunda 1,58 ile görmüştü. Terim’in maç başı puan ortalamaları genelde 2,00 puan üzerindeydi.

ALTAY HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yeni Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle moralsiz dönen G.Saray'da, Fatih Terim futbolcularına izin vermişti. Sarı kırmızılı takımda buna rağmen bazı oyuncular dün salonda özel çalışma yaptı. Takım bugün gerçekleştireceği idmanla ligde evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına start verecek. Bu arada Altay maçının bilet fiyatları 70 ile 650 TL arasında.

İyi ki varsın Cimbom! Avrupa galibiyetleri ülke puanını yükseltti G.Saray’ın topladığı puanlar yüzümüzü güldürdü. Eğer bir sıra daha yükselip 15’inci sıraya çıkamazsak gelecek sezon Avrupa kupalarında beş yerine dört takımımız olacak