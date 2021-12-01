Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sergen Yalçın'la devam kararı alarak yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta gol sıkıntısına çare olacak isim de belirlendi: Cenk Tosun. Bu sezon Batshuayi, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'dan beklediği performansı alamayan Sergen Yalçın, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istedi. Everton sözleşmesi sona erecek olan millî futbolcuya yeni imza attırmak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncu Premier Lig'de futbol hayatına devam etmek istemesine rağmen şu anda kendisine bir teklif yok. Dizinden yaşadığı sakatlığı yeni atlatmış olması sebebiyle teklif bulamayan Cenk Tosun'a eski yuvası kucak açtı.

Everton hazır

Başkan Ahmet Nur Çebi geçen sezon yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'a kapımız her zaman açık" demişti. Şu anda Cenk Tosun'u isteyen tek kulüp Beşiktaş olsa da ortada ciddi bir finansal problem bulunuyor. Millî futbolcu Everton'dan yılda 3,8 milyon avro kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu ücreti veremiyor. Everton'la yapılacak görüşmelerde yarım sezonluk ücret konusunda ciddi miktarda indirim istenecek. Everton'un da başka teklif gelmediği için Beşiktaş'ın bu isteğine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

İSPATLAMADAN OLMAZ

İlk hedefi Ada

Sezon sonunda Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun, İngiltere'den kendisini ispatlamadan ayrılmak istemiyor. Millî futbolcunun hedefi devre arasında Premier Lig ekiplerinden birine giderek sezon sonunda yüksek bedelli bir transfer teklifi beklemek. Eğer ocak ayında Ada'dan talip çıkmazsa Tosun'un adresi yeniden Beşiktaş olacak.

İngiliz basınından 'Cenk Tosun Beşiktaş yolunda' iddiası İngiliz basını, Beşiktaş'ın Everton'da forma giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Beşiktaş'ın Kadıköy planı Yönetimin 'Sana güveniyoruz' mesajını verdiği tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, "İhtiyacımız üst üste iki maç kazanmak. Ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.