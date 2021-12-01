Türkiye Gazetesi

Sacramento Kings deplasmanı öncesi koronavirüs testi veren ve sonucu pozitif çıkan LeBron James, bir test daha verdi. İkinci test sonucunun negatif çıkması ile üçüncü bir test daha veren yıldız basketbolcunun sonucu pozitif çıktı. Üç test sonucundan ikisinin pozitif çıkması nedeniyle LeBron James, protokoller gereği maça alınmadı.

Amerikan basınındaki iddialara göre; yıldız basketbolcu, pozitif çıkan test sonucunun ardından özel bir jet ile Los Angeles'taki evine döndü. Lakers'ın, Sacramento Kings'i 117-92 yendiği maçın ardından konuşan takım arkadaşı Anthony Davis ise LeBron James ile görüştüğünü ve yıldız ismin asemptomatik olduğunu söyledi.

EN AZ 10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Lig kuralları gereği test sonucu pozitif çıkan oyuncuların en az 10 gün karantinada kalması ya da 48 saat içerisinde iki adet negatif test sonucu sunması gerekiyor.

36 yaşındaki basketbolcu, eylül ayında yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin tam aşılı olduğunu belirtmişti.

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