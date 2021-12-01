Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında soyunma odasına giderken tartışan Göztepeli futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya ile Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı', Atakan Rıdvan Çankaya'nın ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi sonrası Göztepe Spor Kulübü bir açıklama yayınladı.

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Sarı kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından futbolcumuz Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci arasında devre arasında yaşanan olay nedeniyle futbolcumuz Atakan Çankaya TFF tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

"TÜM GÖRÜNTÜLER KULÜBÜMÜZDE MEVCUT"

Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez.

Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."

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