Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Mert Günok ve Alex Teixeira’nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic’ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR’ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı.

KASIMPAŞA KARŞISINDA FORMA GİYMESİ ZOR

Tedavisine hemen başlanan Pjanic’in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

Alex Teixeira

ALEX DE 1 AY YOK

MR'ı çekilen Brezilyalı 10 numaranın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Siyah beyazlı kulübün sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Alex Teixeira sahalara dönüşü en az 1 ayı bulacak.

Beşiktaş'ta Teixeira hayal kırıklığı: Bir golü 1,7 milyon euro Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, yıllık 3,4 milyon avro kazanıyor ama şu ana kadar çıktığı 12 maçta sadece 2 gol atabildi, asisti ise yok.