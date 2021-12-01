Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesinin uzatılması konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını ifade etti. Sarı kırmızılıları takip eden muhabirlerle Nef Stadyumu’nda sohbet toplantısı gerçekleştiren Elmas, önemli açıklamalarda bulundu.

"GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Maçlarda gözlemcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar olduğunu söyleyen Elmas, "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp, işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var" dedi.

"MERCEDES'E BİNMEK İÇİN YÖNETİMDE KALMAK İSTEYEN İNSANLAR VAR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda mevcut sistemden çıkar sağlayan bazı isimlerin olduğunu aktaran Başkan Elmas, "Mercedes’e binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var. Sadece kendileri değil, aileleri de. Verilen Mercedes'lerin listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa" değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 14 Süper Lig maçında 3 gol attı, 1 asist yaptı

"KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARDIK"

Transferde Galatasaray'ın 1996 ile 2000 yılları arasındaki modeline göre hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Elmas, "Hem doğru yatırımlar yapıyoruz hem de genç oyuncularla başarı kazanabilecek bir takım kurduk. Bu kolay bir şey değil. Ciddi anlamda risk almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Elmas, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Elmas, altyapıdan yetişen genç futbolcu Bartuğ Elmaz ile de yeni sözleşme imzalamak istediklerini sözlerini ekledi.

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