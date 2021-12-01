Türkiye Gazetesi

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, bu yıl Ballon d'Or'u ödülünü yeniden kazandı. Yıldız futbolcu böylelikle söz konusu ödülü 7. kez kucaklamış oldu. Törenin ardından sosyal medyada Messi'nin bu ödülü son dönemki performansı nedeniyle haketmediğine yönelik eleştiriler gündem oldu. Bahsi geçen yorumlara bir destek de Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo'dan geldi. Ronaldo olumsuz yorumları beğenerek konu hakkındaki fikrini komuoyu ile paylaşmış oldu.

RONALDO'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, 2021'nin en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Arjantinli yıldızın bu ödülü hak etmediğini düşünen milyonlarca futbolsever sosyal medyada isyan ederken, Cristiano Ronaldo bu paylaşımlardan birini beğendi ve yorum yaptı.

ELEŞTİRİYİ BEĞENİP "GERÇEKLER" YAZDI

Cristiano Ronaldo bir Instagram hesabının yaptığı, "Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak." paylaşımını beğendi ve"Gerçekler" şeklinde cevap yazdı.

2021 Ballon d'Or ödülünü yine Messi kazandı 2021 Ballon d'Or ödülü sahibi buldu. Ödülü, Messi 7. defa aldı. Ayrıca gecede birçok önemli ödül dağıtıldı.

Messi İspanyol basınına konuştu: Mutlaka geri döneceğim 21 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Messi, "Barcelona'ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım" dedi.

Ronaldo durdurulamıyor: Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Manchester United, Atalanta deplasmanında berabere kalarak bir puan aldı. Kötü oyunda parlayan isim yine Cristiano Ronaldo oldu. 2-2 biten maçta Manchester United’ın gollerini Portekizli yıldızdan geldi. Attığı gollerle Ronaldo Şampiyonlar Ligi istatistiklerini paramparça etti.