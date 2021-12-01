Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu maç öncesi Bordo-mavili kulüp, taraftarlarını desteğe çağırdı. Kulübün sosyal medya hesabından, zaman zaman kemençenin de eşlik ettiği taraftar coşkusuna ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

"MAÇLARDAN SONRA BİRLİKTE HORON OYNAYALIM"

Videoda, teknik direktör Abdullah Avcı taraftarlara şöyle seslendi: Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere, biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya, aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım.