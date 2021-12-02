Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 4-0'lık Giresunspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos ortamı aşıldı. Siyah beyazlı yönetim Sergen Yalçın'a destek vererek takımda birlik beraberliği yeniden sağladı.

Tecrübeli çalıştırıcının istifa kararından dönmesi en çok futbolcuları sevindirdi. Hocalarını çok seven oyuncular, kötü sonuçlardan kendilerini sorumlu tutuyor ve teknik adam değişikliği de istemiyor. Başta Josef, Atiba, Rosier ve Ghezzal olmak üzere takımın üzerinde etkisi olan futbolcular, yeniden toparlanmak için Yalçın'a söz vererek krizi fırsata çevireceklerini söyledi.

YOĞUN MESAİ

Kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda geçen sezonki havayı yeniden yakalamak için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyleyen futbolcular, Yalçın'la yaptıkları görüşmede ise bundan sonra çok daha mücadele eden ve en önemlisi pes etmeyen bir takım olacaklarının sözünü verdi. Öğrencilerinin duruşu karşısında oldukça mutlu olan Sergen Hoca da görevine eskisinden daha çok sarılmış durumda.

Geçen sezonun çifte kupalı teknik adamı, neredeyse tesislerden ayrılmıyor ve yardımcılarıyla birlikte takımı hızlıca ayağa kaldıracak sistemler üzerinde çalışıyor.



Rachid Ghezzal

PANİK YOK, GHEZZAL VAR!

Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Giresunspor maçında sakatlanan Ghezzal dün takımla birlikte çalışmalara başlarken bir ara kaleye geçti ve çapraz bağı koptuğu için sezonu kapatan Mert Günok'un yerini doldurmaya çalıştı.

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Beşiktaş'ın Kadıköy planı Yönetimin 'Sana güveniyoruz' mesajını verdiği tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, "İhtiyacımız üst üste iki maç kazanmak. Ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

Beşiktaş yönetimi antrenmanda: Sergen Yalçın'a sahada tam destek Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam karar almış, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu da hocaya güvenlerinin tam olduğunu belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılan antrenmanda Başkan Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik ekibi ve takımı yalnız bırakmadı.