Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Değirmen hoca öğütüyor, olan Fenerbahçe’ye oluyor. Ali Koç döneminde hiçbir sezonu başladığı hocayla bitiremeyen sarı lacivertliler, Vitor Pereira’yla da aynı sona yaklaştı. Derbi galibiyetiyle kazandığı krediyi, Göztepe deplasmanında gömen Portekizlinin ipi çekildi.

Hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe yönetiminin belirlediği yeni listeye tanıdık isimler yazıldı. İlk sırada adı daha önce de gündeme gelen, ancak tazminat sorunu sebebiyle imzası gerçekleşmeyen Slaven Bilic yer alıyor. Beşiktaş’ın eski hocası tazminat sorununu kendisi çözüp sarı lacivertlilere gelmekte kararlı.

DAUM DA POMPALANIYOR

BJ Guoan’da mutlu olmayan ve Avrupa’ya dönmek isteyen 53 yaşındaki Slaven Bilic, Çin ekibiyle anlaşıp ayrılırsa hemen imzalar atılacak. Ancak daha önce tazminat sorununa takılan sarı lacivertlilerin alternatif adayları da hazır. Bilic gelemezse Karagümrük’le önemli işlere imza atan 32 yaşındaki İtalyan Franscesco Farioli’ye teklif yapılacak. Farioli’nin 2024’e kadar sözleşmesinin olması, pro lisansının olmaması sarı lacivertlilerin gözünü korkutmuyor.

Öte yandan Daum adı da gündeme pompalanıyor. Ancak Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik adamına Başkan Ali Koç sıcak bakmıyor.

SAMANDIRA'DA SIKI YÖNETİM

Fenerbahçe’de geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından kadroda başlayan büyük temizlikten Samandıra da nasibini almıştı. Yeni düzende bütün ipler Vitor Pereira’ya teslim edilmiş ve tam yetki verilmişti. Ancak gelinen noktada yönetim ipleri çekti! Artık yöneticiler Samandıra’da daha çok mesai harcayacak, özellikler futbol şube sorumlusu Selahattin Baki tesis ziyaretlerini sıklaştıracak.

İrfan Can Kahveci ile Göztepe futbolcusu Atakan Çankaya'nın kavgasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

KIZILHAN UYARDI: DENEME TAHTASI DEĞİLİZ, OLMAYIZ

İrfan Can’ın Göztepe maçının devre arasında Atakan Çankaya ile yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İrfan Can’ın, arkadan Atakan’a seslendiği ve dirseğini oyuncunun boğazını dayadığı görülüyor. Başarılı futbolcunun “saldırı” gerekçesiyle PFDK’ya sevkini değerlendiren Genel Sekreter Burak Kızılhan “Fenerbahçe Kulübü; iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz” çıkışında bulundu. Kızılhan “Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine eminiz” derken “TFF maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermeli yorumu yaptı.

Göztepe'den Atakan Çankaya açıklaması: Bu karar kabul edilemez Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile yaşadığı olay nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya ile ilgili açıklama yapan Göztepe, bu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek olayın görüntüleriyle birlikte savunma yapacaklarını açıkladı.

'Gerçek Fenerbahçeli' Crespo'dan göz kamaştıran performans Galatasaray derbisinde kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Göztepe karşısında gösterdiği performansla adeta göz kamaştırdı.