Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın dün gazetecilerle sohbet toplantısı vardı. En çarpıcı ifadeler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve içeride yaşananlar hakkında geldi. Elmas, TFF’de seçime girmek isteyen ve bu kaostan beslenen gruplar olduğunu belirtip “Nihat Özdemir sıkıntılarımızı dinliyor, çözüm için uzlaşmaya çalışıyor. Bence TFF Başkanlığı için hazırlanan gruplar var ve bu yüzden Nihat Bey’in altını oyuyorlar. Bunu kendisine de söyledim isim vererek” dedi.

KİMLERİN ARACI VAR?

“Bu sitemden beslenenler var. Bazıları Mercedes otomobile binmek için göreve geliyor” diyen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Açıklasınlar listeyi kimler kaç tane araç kullanıyor, ailelerine hangi araçlar tahsis edilmiş. Bunlar kulüplerin parasıyla karşılanıyor. Nihat Bey masaya çözüm iradesi ile oturuyor. Ama çözümsüzlükten beslenerek orada kalmaya çalışan 40-50 kişi bulunuyor. Nihat Bey’e ne söylediğimi anlatsam yer yerinden oynar” ifadesini kullandı.

9 HAKEM İSTENMİYOR

Çözüm önerisini de sunan Elmas “Sürekli hakem hatalarını konuşursak bu çemberden çıkamayız. Asıl yapılması gereken bozuk sistemi ve bundan faydalanan kişileri değiştirmeliyiz. Türk futbolunun değerini artırmanın yolu budur. Hakemlik müessesinin çalışmadığı ortada. Sistematik olarak her takıma karşı hata yapılıyor. Kulüpler Birliği 9 hakemin maç yönetmesini istemiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Eğer sistemi düzeltemezsek seneye 9 hakem daha olur” diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu

KEREM İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Avrupa kulüplerinin yakın takibine giren Kerem Aktürkoğlu konusunda da, “Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda beş yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor” derken, Mustafa’nın opsiyonunu kullanma konusunda da aralık ayı sonuna kadar vakitleri olduğunu belirtti. Bu arada G.Saray'da Olağan Genel Kurulun 28 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

DERBİDE GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİYİ YAKALADIK

Başkan Burak Elmas, olayların da yaşandığı ve sarı kırmızılı kulübe ağır faturanın çıktığı Fenerbahçe derbisinde soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladıklarını belirterek “Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var” dedi.

LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK

Cimbom’un patronu Burak Elmas, şampiyonluk yarışı için de “Daha hiçbir şey bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantrasyon sağlayacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağından eminim” dedi.

HERKES RAHATSIZ

Burak Elmas, yabancı futbolcu kontenjanı konusunda ise, “Bütün kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Millî marş okunamıyor’, 'Sahada bu kadar yabancı var' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan süreçte, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi” ifadesini kullandı.

RİSK ALMAK GEREK

Ve gelelim Başkan’ın takım ve gelecek ile ilgili planlamalarına ve düşüncesine. Galatasaray'ın 1996 ile 2000 yılları arasındaki modeline göre hareket ettiklerini ifade eden Elmas “Hem doğru yatırımlar yapıyoruz hem de genç oyuncularla başarı kazanabilecek bir takım kurduk. Bu kolay bir şey değil. Ciddi anlamda risk almak gerekiyor” dedi.

Ara transfer döneminde takımlarına gerekli takviyeleri yapacaklarını belirten Burak Başkan, “Gedson Fernandes'in durumu ortada. Benfica bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikâr. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık zaten” ifadesini kullandı.

Avrupa fatihi Galatasaray'ın ligde denemediği kalmadı Fatih Terim önce istikrar adına kadroyu bozmadı, genç isimler bile tempoyu kaldıramadı, yedek kuvvetlere şans verip rotasyonu denedi, ancak o da sonuç vermedi

Galatasary'ın Avrupa'daki her başarısı anlamlı: Tur, para ve gurur! Gruptan lider çıkılması ve sonraki rakiplerin geçilmesi, ekstra para ile Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Kerem, Cicaldau, Marcao gibi isimlerin değerini artırması anlamına geliyor.