Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında Ankara Demirspor’u 4-2 mağlup ederek tur atladı.

GİRESUNSPORDAN ALKIŞLANACAK FAİR-PLAY HAREKETİ

Süper Lig'de Beşiktaş kalecisi Mert Günok sakatlık yaşadığı sırada gol atan GZT Giresunspor, Ankara Demirspor ile karşılaştığı maç esnasında da benzer bir pozisyon yaşadı. Karadeniz temsilcisi bu kez topu dışarıya attı ve rakip kalecinin tedavisi için gol şansını kullanmadı.

SPİKER BİLE ALKIŞLADI

GZT Giresunsporlu Çekdar Orhan'ın maç 1-0 iken bu gol şansını değerlendirmemesi seyircilerin alkışını aldı. Mücadeleyi anlatan Emre Tilev, Çekdar Orhan'ın hareketinden sonra 'her şey gol değil Çekdar Orhan'a kocaman bir alkış' ifadelerini kullandı.

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