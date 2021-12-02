Türkiye Gazetesi

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, Fatih Terim'e çift sarı kart görmesi ve müsabaka dışında hakeme yönelik hareketi sebebiyle 3, tedbire uymama gerekçesiyle 2 olmak üzere verilen toplam 5 maç men cezasını onadı. Ayrıca deneyimli teknik adamın aldığı 29 bin 500 lira para cezasına yapılan itiraz da reddedildi.

BURAK ELMAS'A DA PARA CEZASI

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 30 bin lira para cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in aldığı 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

BAZI TRİBÜNLER KAPATILDI

Kurul, derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerinin kapatma cezalarını da onadı.

Fatih Terim’siz Galatasaray yine kaybetti! Seri davam ediyor Galatasaray dün akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip Fatih Terim’in cezalı olduğu bir maçta yine puan kaybı yaşadı. Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda tam 42 puan kaybetti.

Kerem’den hocası Fatih Terim’e imalı gönderme Dün akşam Galatasaray kendi evinde Marsilya’yı yenerek Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi. Maçta bir asist yapan Kerem Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu. Maç içinde Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu anlatan milli futbolcu, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada. Sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" dedi. Öte yandan Terim ise olayla ilgili olarak, "Kerem, 'Sol ayağımı eleştiriyorsunuz ama gördüğünüz gibi' dedi, ben de 'Tebrik ederim' dedim" ifadelerini kullandı.