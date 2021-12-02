Türkiye Gazetesi

Galatasaray, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Futbol takımından bir oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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